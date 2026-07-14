Рябыкин: «Подозреваю, что российский футбол вернется на мировую арену раньше, чем российский хоккей»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин выразил мнение, что политические взгляды определенных государств не позволят вернуть сборную России по хоккею на международные турниры в кратчайшие сроки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии