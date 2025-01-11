Такое не каждый пробовал, а зря: бутерброды с красной рыбой превращаются в новый шедевр и все благодаря оригинальной намазке Ольга БезродняяБутерброды с красной рыбой – это уже украшение любого праздничного стола, но их можно сделать еще интереснее и вкуснее.