В Европе назревает внутренний бунт «последних из могикан здравого смысла»...

Шольца загнали в угол? Почему немецкий канцлер решил «раскрыть все карты»? Канцлер Германии Олаф Шольц сдал союзников «с потрохами», заявив, что британские и французские военные принимают непосредственное участие в ходе боевых действий на Украине.
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