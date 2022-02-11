Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Результаты хаф-пайпа в мужском сноуборде на Олимпиаде-2022: Аюму Хирано победил, Шон Уайт – 4-й

Сноубордист из Японии Аюму Хирано победил в турнире по хаф-пайпу на Олимпиаде-2022 в Пекине. Олимпиада-2022 Пекин, Китай Сноуборд Мужчины Хаф-пайп 1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх