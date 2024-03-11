К теме абортов в Конституции Франции

Как известно, парламент Франции проголосовал за внесение поправок в 34 статью Конституции, согласно которым «Закон определяет условия, при которых женщинам предоставляется гарантированная свобода прибегать к добровольному прерыванию беременности».
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