Медвежья осада: почему хищники массово выходят к людям и кто виноват?

Осень 2026 года вошла в историю России как сезон беспрецедентной агрессии бурых медведей. Нападения медведей на людей в России фиксируются в 41 регионе страны — от Камчатки до Подмосковья, от Сибири до Сочи.
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В реках Дальнего Востока, выбили всю рыбу. Не стало горбуши, летней кеты, сократилась осенняя кета. В нашем доблестном государстве полностью перекрывается даже такая река как Амур и естественно воспроизводство рыбы сокращается. Денег много не бывает, воруй Россия всего не украдешь?
А может поменьше в Китай отгружать лес, кедровые орехи, полезные травы, грибы и ягоды? Что-то Китай не очень торопится отгружать нам то, что нам надо... Лесников посокращали, а Министерства Лесного Хозяйства существуют и процветают. Чем они занимаются? Ответ один: бумажки с одного рабочего стола на другой переносят...как наверное везде в России в чиновничьем аппарате. Голикова уничтожила советскую медицину, а все еще вице-премьер, несмотря на миллиарды вывезенные в Европу... И таких как она "ценных специалистов" в нашей власти сотни тысяч, а может и миллионы... считая всю думу и СФ.
лесхозы мешали тем кто лес валил и валят до сих пор, плюс пожары, вот мишка и спасается от огня почему и численность выросла, раньше на одной делянке жил один мишка и еды хватало, а сейчас набежало десять на эту делянку, а еды то там на одного, вот остальные в народ и пошли за подоянием
Наши враги говорят,что у нас мишки ходят по улицам.Факт теперь хрен приедут!
Наши чиновники твари продажные. Они думают только о своих доходах. Их нисколько не волнует ни экология ни другие необходимые для жизни условия. Пора вводить смертную казнь или отправить в лес к медведям, пускай дружат
А потому что они считают, что заслуживают большего... И вообще любопытно выйти в открытый космос...