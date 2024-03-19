Фальков: программу приема в вузы адаптируют под возможность пересдать ЕГЭ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что система поступления в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании.
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