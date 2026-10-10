Устойчивость Российского АПК: Высказывание Президента

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что российский агропромышленный комплекс (АПК) демонстрирует устойчивую и стабильную работу, даже несмотря на сложные условия, существующие в настоящее время.
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