Устойчивость Российского АПК: Высказывание Президента

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что российский агропромышленный комплекс (АПК) демонстрирует устойчивую и стабильную работу, даже несмотря на сложные условия, существующие в настоящее время.