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Царьград

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Суд Армении остановил снос магазинов в районе Ачапняк Еревана

Суд Армении остановил снос магазинов в районе Ачапняк Еревана

Административный суд Армении приостановил демонтаж магазина на улице Шинарарнери в районе Ачапняк по ходатайству совладельца объекта Давида Наапетяна, так как снос сделал бы невозможным исполнение будущего судебного решения.

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