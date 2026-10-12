Суд Армении остановил снос магазинов в районе Ачапняк Еревана

Административный суд Армении приостановил демонтаж магазина на улице Шинарарнери в районе Ачапняк по ходатайству совладельца объекта Давида Наапетяна, так как снос сделал бы невозможным исполнение будущего судебного решения.
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