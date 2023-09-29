МОСКВА (ИА Реалист). Вечером в четверг, 29 сентября, президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым с позывным Седой и заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, сообщил Кремль в пятницу утром.
Путин назвал преемника Пригожина
Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Нет. Это не командиры! И Совет командиров не назначался кем-то извне! Поэтому уважения к ним не будет.
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11 час.
A
Andrey
Если влезло государство...развалят! Превратят в...., прораб-комчомолец, доказал свою административную хватку...на примере армии.
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5 час.
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