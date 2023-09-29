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  • Andrey
    Если влезло государство...развалят! Превратят в...., прораб-комчомолец, доказал свою административную хватку...на при...Путин назвал прее...
  • Афонин Андрей
    Нет. Это не командиры!  И Совет командиров не назначался кем-то извне!  Поэтому уважения к ним не будет.Путин назвал прее...

Путин назвал преемника Пригожина

Путин назвал преемника Пригожина

МОСКВА (ИА Реалист). Вечером в четверг, 29 сентября, президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым с позывным Седой и заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, сообщил Кремль в пятницу утром.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Нет. Это не командиры!  И Совет командиров не назначался кем-то извне!  Поэтому уважения к ним не будет.
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11 час.
A
Andrey
Если влезло государство...развалят! Превратят в...., прораб-комчомолец, доказал свою административную хватку...на примере армии.
Ответить
5 час.

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