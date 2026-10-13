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Одесская областная прокуратура пытается отобрать храм УПЦ

Одесская областная прокуратура пытается отобрать храм УПЦ

Украинская власть уже открыто захватывает православные храмы, принадлежащие Украинской Православной Церкви.

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