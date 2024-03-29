Самсон Руженцев после поражения от «Зенита»: «Проблема более глубокая, чем просто конкретно какая‑то одна игра»

ЦСКА Руженцева в четверг проиграл «Зениту» в домашнем матче Единой лиги ВТБ – 91:92. Армейцы по ходу уступали 21 очко, затем отыгрались и были близки к победе, но совершили обидную потерю на последних секундах, которая привела к решающему попаданию Винса Хантера.
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