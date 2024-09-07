Новая схема!

Осень пришла, а вместе с ней и желание вязать теплые вещи. Хотя погода в нашем регионе все еще летняя, лично я уже задумываюсь о том, в чем мне будет комфортно проводить время на осенних и зимних прогулках.
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