Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Малик Гумеров
    Кто не различает  что такое  цемент  , и  что керамика - ничем !!!Чем же отличается...
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Новая схема!

Новая схема!

Осень пришла, а вместе с ней и желание вязать теплые вещи. Хотя погода в нашем регионе все еще летняя, лично я уже задумываюсь о том, в чем мне будет комфортно проводить время на осенних и зимних прогулках.

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