15+ историй, у которых финал на премию по неожиданности тянет

Порой судьба преподносит нам такие сюрпризы, что любой сценарист позавидует. Например, охранник в магазине попросит расстегнуть куртку и обнаружит лишь выпирающий животик или же мужчина найдет потерявшуюся собаку и попросит взамен необычную услугу.
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