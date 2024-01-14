ВС РФ поразили 17 систем HIMARS и «Ураган» в зоне СВО

РИАМО - 14 янв. Ракетные войска и артиллерия ВС РФ атаковали склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на их позициях, а также живую силу и военную технику в 112 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.