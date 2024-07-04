СПбГУ стал одним из наиболее популярных вузов у абитуриентов в 2024 году

Об этом заявил Валерий Фальков Самый большой конкурс при поступлении в вузы в 2024 году наблюдается в столичных университетах, среди которых Московский физико-технический институт (МФТИ), НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, МГТУ им.
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