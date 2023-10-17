«Северные амуры» покоряют кинотеатры

Как много вы знаете о героях своего родного края? А других мест, которые не так близко к нам, но всё-таки очень важны? К счастью, чтобы узнать больше о культурах других регионов России, вовсе необязательно ехать туда (хотя небольшое путешествие — тоже очень круто!), ведь о них снимают мультфильмы.