Минобороны: уничтожены три управляемые авиабомбы JDAM и 88 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны до объявления пасхального перемирия уничтожили три управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 88 беспилотников.
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