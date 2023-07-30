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  • Иван
    Спасибо за видео))👍Медведь пробрался...
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    Молодцы девчата - видимо очень вкусно готовят если даже косолапый оценил 😂😂😂Медведь пробрался...

Toyota создаст луноход на регенеративных топливных элементах

Toyota создаст луноход на регенеративных топливных элементах

Toyota планирует использовать технологию регенеративных топливных элементов для питания пилотируемого лунохода, заявили руководители в пятницу, что повышает вероятность использования водяного льда на Луне в качестве источника энергии в космосе.

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