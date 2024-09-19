В Черкесовском провели работы по благоустройству детской площадки! Специалисты восстановили сломанные карусели и привели в порядок игровое оборудование.
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В Черкесовском провели работы по благоустройству детской площадки! Специалисты восстановили сломанные карусели и привели в порядок игровое оборудование.