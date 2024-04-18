В Чукотском автономном округе сотрудники полиции пресекли сбыт наркотических средств

В Анадыре в ходе реализации оперативных сведений сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков окружного Управления МВД России и МОМВД России «Анадырский» в момент проведения сделки по продаже наркотического вещества были задержаны двое жителей окружной столицы.