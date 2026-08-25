Новосибирск сегодня

Центральный мост в Новосибирске Новая доминанта в панораме сибирской столицы. Четвёртый автомобильный переход через Обь заметно преобразил привычные виды города благодаря 114-метровому вантовому пилону в виде буквы «Н».
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