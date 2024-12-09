Ребенок нагружен больше рабочих: как Китай живет без репетиторов

В Китае запрещено открывать репетиторские компании, причем ввели этот закон недавно. Сделано это ради более честной конкуренции и работы социальных лифтов, потому что богатые могли позволить своим детям репетиторов.
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