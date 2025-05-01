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Сжигали на даче: Скандал с крематорием разразился в Приморье

Сжигали на даче: Скандал с крематорием разразился в Приморье

Прокуратура обнаружила ряд нарушений в работе организации, занимающейся кремацией животных. Основой для проведения проверки стали сообщения в СМИ о том, что «Ковчег» уклонялся от выполнения услуг кремации животных при полной предоплате от клиентов, а также о регулярном использовании крематория на территории садового некоммерческого товарищества в Надеждинском районе, сообщает PRIMPRESS.

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