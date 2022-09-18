Медвежий угол

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В Госдуме предложили выделять деньги на кино только режиссёрам, поддержавшим СВО

В Госдуме предложили выделять деньги на кино только режиссёрам, поддержавшим СВО

Фракция «Справедливая Россия» внесла сегодня на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон о государственной поддержке кинематографии.

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