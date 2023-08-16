С петербургской овощебазы в военкомат доставили более 100 мигрантов с паспортами РФ

Россиянин

Почему при получении российского паспорта, они автоматом не ставятся на воинский учет? Думаю скоро исправят этот недостаток. Ну а мигранты с российским паспортом должны отслужить в армии в обязательном порядке. Не хочет, паспорт на стол и айда домой на надцать лет без права въезда в РФ.