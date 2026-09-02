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World Labs анонсировала Atlas — ИИ-модель, способную строить 3D-миры по фото

World Labs анонсировала Atlas — ИИ-модель, способную строить 3D-миры по фото

Atlas может получить от одного до шести исходных изображений и заданную траекторию движения камеры, после чего создать видео продолжительностью до одной минуты в разрешении 1440p.

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