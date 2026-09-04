Четвёртая Школа креативных индустрий открылась в Новосибирской области

В 2026 году обучение по направлениям от звукорежиссуры до 3D-графики начнут 80 школьников, а к 2027 году их число вырастет до 160 человек.
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