«Он отправит вас на бойню»: Залужный подал тайный сигнал украинцам из-за плана Зеленского

Новый закон о мобилизации на Украине вызвал напряжение в обществе и армии. Главком ВСУ Залужный дистанцировался от решений Зеленского, подав людям тайный сигнал тревоги из-за планов украинского президента отправить людей на бойню.
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