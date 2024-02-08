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«Он отправит вас на бойню»: Залужный подал тайный сигнал украинцам из-за плана Зеленского

«Он отправит вас на бойню»: Залужный подал тайный сигнал украинцам из-за плана Зеленского

Новый закон о мобилизации на Украине вызвал напряжение в обществе и армии. Главком ВСУ Залужный дистанцировался от решений Зеленского, подав людям тайный сигнал тревоги из-за планов украинского президента отправить людей на бойню.

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