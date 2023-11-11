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Киев требует всё вернуть. Я-таки ЗА. Но…

Киев требует всё вернуть. Я-таки ЗА. Но…

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Как всё опять изменилось. Если раньше из Киева доносились подобострастные просьбы, потом более смелые требования, то последнее время Зеленский в каждом своём выступлении выдвигает ультиматумы! И кому? Да-да, всё тем же своим хозяевам, прямо как в песне В.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Зеленского скорее всего зачистят - заменят, дав разрешение Залужному провести переворот, или иным путем. Боюсь только, чтобы Зеля, почуяв угрозу, не возомнил себя Нероном, поджегшим Рим, и не затопил Киев. С него станется.
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12 час.
Natalija Osminina
А Киев и другие крупные города Украины СВО брать не будет. Поспешность нужна только при ловле блох. Затопит его Зеля или нет, Киев от столицы Неньки  идет к своему прошлому- православной Мекке - этнографическому историческому памятнику.
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12 час.

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