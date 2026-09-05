Немецкий публицист Габриеле Кроне-Шмальц обвинила политические круги Германии в искусственном нагнетании страха вокруг России с целью оправдания собственных неудач в политике.
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