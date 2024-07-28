Дэвис: планирующие бомбы ВС РФ проникают на всю территорию Украины

Украинская сторона не сможет противостоять ракетным и бомбовым ударам ВС РФ даже в случае поставок дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, заявил офицер ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
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