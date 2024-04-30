Движение грузовиков на 426, 484, 576 км трассы Тюмень-Омск ограничат сегодня с 09.00 до 10.00 часов, с 12.
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Движение грузовиков на 426, 484, 576 км трассы Тюмень-Омск ограничат сегодня с 09.00 до 10.00 часов, с 12.