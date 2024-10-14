Ottawa Citizen (Канада): Мемориал «Жертвам коммунизма» столкнулся с требованиями убрать с монумента более 330 имен нацистов и их пособников

Канада Victims of Communism memorial faces call to remove over 330 names linked to Nazis, fascists Предполагалось, что мемориал будет открыт в ноябре 2023 года, но открытие было отложено после того, как возникли вопросы по поводу многих имен, упомянутых в списке жертв.
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