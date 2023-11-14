Euronews: ЕС откроет за своими пределами временные убежища для мигрантов

Италия выступила с неожиданной инициативой – создать за пределами Евросоюза временные центры приема мигрантов, в которых жаждущие убежища иностранцы будут находиться до тех пор, пока их дела рассматриваются.
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