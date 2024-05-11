Два дня на Старом мосту Астрахани будет действовать ограничение автодвижения

На несколько часов в сутки – в одном направлении. В Астрахани в связи с проведением ремонтных работ на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту через реку Волга (Старый мост) на два дня вводится ограничение дорожного движения: 11 мая с 10:00 до 15:00 - по направлению движения от ул.
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