Россию ждет новая волна мобилизации: правда ли, что нужно знать, инсайды и факты

Константин Котельников

Могу предположить, что будет и вторая и третья волна мобилизации, будет и всеобщая. У наших начальников не наблюдается готовности к завершению войны, они все больше занимаются расчетами и обещаниями. Все, что можно было решить за несколько недель умудрились растянуть на месяцы, годы... Чем дольше все это длится, тем больше гибнет людей, тем сильнее разрушается все то, что люди строили веками, десятилетиями. Правда, я хахлятину за людей давно перестал считать, это бешенные скоты.