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Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком в Омской области

Трагический инцидент произошёл сегодня утром на улице Пролетарской в поселке Марьяновка.Пьяный водитель сбил женщину с 3-летней девочкой в Омской области и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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