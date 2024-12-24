Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком в Омской области

Трагический инцидент произошёл сегодня утром на улице Пролетарской в поселке Марьяновка.Пьяный водитель сбил женщину с 3-летней девочкой в Омской области и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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