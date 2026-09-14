🛠 Ремонт подпорной стены у «Овощного рынка» в Ялте планируют начать этой осенью К восстановлению подпорной стены в русле реки Быстрая приступят в четвертом квартале этого года.
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