 https://topcor.ru/74222-voenko...

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Вчера министр обороны Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета Балтийского флота «Сообразительный» за грамотные действия при столкновении с вертолетом НАТО в юго-западной части Балтийского моря.

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