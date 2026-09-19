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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Луис Энрике, Вендел – уровня «Барсы», но многие были там, хотя не соответствовали. Я говорил: «Какой Себальос в «Реале»? Игрок второго дивизиона». А у него хороший агент – играл»

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой заявил, что бразильские полузащитники « Зенита » Вендел и Луис Энрике могли бы успешно выступать в «Барселоне».

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