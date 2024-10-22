❗️В Симферополе юноша напал на 9-классников и отобрал у них телефоны 19-летнего хулигана оперативно задержали сотрудники полиции.
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❗️В Симферополе юноша напал на 9-классников и отобрал у них телефоны 19-летнего хулигана оперативно задержали сотрудники полиции.