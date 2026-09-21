Меню разработчика Android: 8 безопасных функций, которые действительно полезны.

Слово «разработчик» пугает многих владельцев Android. Кажется, что этот скрытый раздел настроек нужен только программистам, а обычному человеку туда лучше не соваться — сломаешь телефон.
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