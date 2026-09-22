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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиса Двоеглазова: «Считаю, что травма случилась из-за большого количества переживаний в голове. Они накопились за сезон»

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась переживаниями из-за перенесенной травмы.  Спортсменка травмировала ногу во время шоу Этери Тутберидзе в Казани: во время захода на четверной тулуп у нее «оторвался кусочек кости».

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