Алиса Двоеглазова: «Считаю, что травма случилась из-за большого количества переживаний в голове. Они накопились за сезон»

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась переживаниями из-за перенесенной травмы. Спортсменка травмировала ногу во время шоу Этери Тутберидзе в Казани: во время захода на четверной тулуп у нее «оторвался кусочек кости».