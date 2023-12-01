Цены на противовирусные лекарства подскочили в Забайкалье

Подорожание лекарств для лечения ОРВИ зафиксировали в 75-м регионе.Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкалья зафиксировала рост на три препарата, которые используют для борьбы с вирусными инфекциями и симптомами простуды.
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