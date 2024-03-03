MWM: Запад может отправить войска НАТО на Украину из-за потерь территорий

Американский журнал Military Watch в одной из своих статей заявил, что государства, входящие в состав НАТО, приступили к серьезному обсуждению вопросов, связанных с вероятностью отправки войск на территорию Украины.
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