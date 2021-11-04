Политика как она есть

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Эскорт-модель Рита Фокс прокомментировала свой арест на 14 суток за обнажённое фото на фоне Кремля

Эскорт-модель Рита Фокс прокомментировала свой арест на 14 суток за обнажённое фото на фоне Кремля

«Моя патриотическая мечта сбылась и тут же обломалась о колено машины правосудия», – рассказала она Фото: Соцсети В Москве арестовали на 14 суток эскорт-модель Ксению Дамову (Риту Фокс) из-за фотографии с оголенными ягодицами на фоне Кремля.

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Иван Константинов
Не просто отсидеть, а как в старые времена, метлу в руки, и улицы подметать.
елена куприянова
Можно и в голом виде, но с метлой.
Сергей
Действительно!!! Вот с голой жопой пусть две недели метёт Красную площадь, и только днём, зато, фотографий сколько будет сделано.....!!!!
Мила Ликова
Обрадовался или озаботился?
Сергей
Ну конечно обрадовался! За людей обрадовался, какая развлекуха для молодёжи! Голая жопа, да ещё и с веником!!
Юра Юра
Самый лучший комментарий. Поддерживаю. :-)
Юра Юра
Думаю, что оная дама хотела сделать фотки для своего порт-фолио. А ей не дали, о чем бедняжка пишет в "Телеграмм-канале". Обломали ей весь кайф. А так - сможет делать фотки совершенно официально, по закону и в любом количестве. Правда, с метлой в руке...
Екатерина
Не просто отсидеть и улицы мести, а еще и оштрафовать тысяч на 100. Может хоть деньги отобьют охоту этих индивидуумов оголяться в публичных местах...
Rusik Rusik
Как не назви эту шалаву, но проститутка, она и в Африке проститутка, которую за собой таскают деловые для собственного удовольствия и удовольствия партнёра по бизнесу.
Пенсионер
Называйте по-русски, просто очень дорогая и не совсем глупая проститутка. Такие женщины облегченного поведения за деньги, как юные пионеры, «Всегда готовы!»
Юра Юра
ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ? Не знаю, судя по фотке не похоже. Скорее наоборот, клиенты закончились. Если бы Вы были очень богатым человеком и Вам понадобилась красивая девушка для сопровождения на банкет - Вы бы ее выбрали? Про остальное статья ничего не говорит, так что нет смысла фантазировать.
Надежда Никитина
Дрянь безнравственная, да и жопа так себе. А, те кто смотрит и ставит лайки, да деньги посылают, тоже дряни.
Юра Юра
если у кого-то есть лишние деньги, может их в фонд пенсионеров отдать, а не девушкам с низкой социальной ответственностью?
виталий панов
Семь раз отмерь,один раз отрежь,перед тем как хочешь что-то сделать! А если думаешь,что Российское правосудие слишком суровое,езжай в сша и на фоне Белого дома снимись обнажённой,тогда сразу узнаешь цену американского правосудия!
елена куприянова
Одну проститутку назвали экскорт-моделью, ну экскорт понятно, а модель причём, вторую проститутку вообще весело назвали - 31 летняя Девушка. Автору не смешно? Проще было бы их клеймить как раньше было. Издаля видно будет - доступная бабенка, за деньги на всё готовая.
Леонид
Сколько названий попридумали для банальных блядей...🤔
Юра Юра
так ведь политкорректность еще не отменили...
Людмила Баталова
Всё зависит от воспитания. Видимо, выросла в неблагополучной семье. Её, конечно, эти 14 дней не исправят. Исправит какая-то критичная ситуация.
владимир шекунов
Если она "не сидела", то 14 суток ареста очень даже могут исправить и вправить мозги.
Константин Кононов
мартышке с выпендрежем поможет декапитация!!!!!!!!!
Юра Юра
Лучше искупление - здоровым физическим трудом. От Вашего варианта - только расходы бюджету и никакой прибыли.
Горыныч
Одеть на неё арестантскую робу, в ручонки метлу, и все 14 ночей мести Красную площадь.
Юра Юра
Когда женщина настолько уродлива, что мужчины на нее не обращают внимание, единственный способ попытаться их привлечь - повернуться спиной (чтобы детали лица не было видно) и показать голые ягодицы. Может хоть так кто-нибудь притормозит... Других причин публиковать такую мерзость не вижу.
Алекс Вайс
Нельзя игнорировать руку просящего, это невежливо. Хотела хайпа - получила! Лезла на рожон - получила две недели. Делов-то....
Valentina Garmuviene
Продающая своё тело людям продала свою душу Дьяволу!
Борис Осипов
Мозги то куриные............
Михаил Абросимов
Напридумывали терминов. Пишите как есть, не экскорт-модель, а проститутка по вызову..
Альфия Яруллина
К сожалению-это наши дети, наше поколение. Ругать, обзывать -бесполезно, а вот 100 ударов плёткой по заднице должны образумить девочку наглого поведения.
Юра Юра
Для "девочки" это бизнес. Привлечение клиентов. Хотя фотка сделана бездарно и навряд ли на нее кто-то прибежит. Первое впечатление, что прихватило живот у девушки, съела тухлятину и не успела добежать до общественного туалета. Так ей не 100 плетей нужно давать, а ведерную клизму ставить для прочистки кишечника и мозгов. :-)
Nikolay Stepanov
Кстати, это эскорт-модель или все же Экскорт-модель? В заголовке ошибка? Или в комментариях?
Юра Юра
Эско́рт-услу́ги — вид бизнеса, формально занимающегося предоставлением эффектных спутниц и спутников богатым клиентам для появления с ними на мероприятиях ("Википедия")
Nikolay Stepanov
Наконец то ошибка не в заголовке статьи. А то недоучки копируют статьи, остаётся только заголовок придумать, и вот здесь как ляпнут что нибудь, так сразу видно, с кем приходится иметь дело редакции МТ. Я заметил, что количество безграмотных статей резко сократилось. Раньше их было большинство, а сейчас - меньшинство, даже скучно читать стало, на х.. некого послать.
Владимир Ильин
Статья 148 УК РФ предусматривает административное наказание за «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих». 1. На месте «публичного действия» находились ли «верующие», оскорблённые в религиозных чувствах настолько, что подали жалобу в органы правопорядка? 2. Кто сможет доказать, что данное «публичное действие» имело целью «оскорбление религиозных чувств верующих»?
владимир шекунов
Нет. Это не тот случай. Ее наказали за мелкое хулиганство по ст.20.1 КоАП РФ \Кодекс об административных правонарушениях\. По ст.148 УК РФ, когда в кадре есть религиозные здания, сооружения, значимые для верующих предметы культа.
Юра Юра
Кто может доказать, что это было по меньшей мере неуважение к обществу? Ну вот мне, например, это действие "эскорт-модели" глубоко неприятно. И вообще. До каких пор одни чудаки себя за яйца прибивают к брусчатке на Красной площади, другие демонстрируют голый зад с видом на Кремль, третьи устраивают песни и пляски в Храме Христа Спасителя, четвертые жарят шашлыки на Вечном Огне? Хоть какая-то совесть осталась? Понятие о чести и достоинстве? Учет интересов окружающих людей? Если нет - нужно наказывать, хотя бы обозначить разницу между "хорошо" и "плохо". Коль скоро их в школе и в семьях этому не научили. Я поддерживаю посадку данной чудачки за мелкое хулиганство. Дабы она и ей подобные включали извилины, прежде чем выражать свою индивидуальность в ущерб чувствам и интересам других граждан. А Вы, уважаемый, можете ее оправдывать. Пока подобные шоу не начались под окнами Вашего дома. Кстати, обращаясь к юриспруденции, сначала разберитесь, в чем отличие Уголовного Кодекса от Административного? И по какой статье какого кодекса эту девушку наказали?
Виктор Журавлев
Наши власти готовятся к проведению массовых репрессий! Безграничность власти государства начинается с малого: сперва арестовывают проституток за их, скажем, слишком короткие юбки и глубокие декольте, а потом сажают своих политических оппонентов за слишком правдивую критику, разоблачающую преступления власти. Маразм крепчает!
Юра Юра
То есть, Вы считаете, что оная "девушка" своим действием заклеймила "преступления власти"? Знаете, не смешно. Маразм действительно крепчает. Только чей? Кто сказал, что оную девушку наказали за глубокое декольте? Кто сказал Вам про проституток, которых за короткие юбки и декольте арестовывают? Похоже, Вам чуть-чуть лечиться нужно... если еще не поздно.
Александра Романовская
Предлагаю завешить процесс: на людном месте среди бела дня снять с неё штаны и выпороть. Потом отпустить.
Александр Чалов
Ну что вы лезете везде со своими жопами? Жопниц надо наказывать не за оскорбление чувств верующих, а за навязывание жоп, кстати уже пора внести Закон в ГосДуму. А пока не внесли, сойдет и оскорбление.
Ольга
Но на сценах наших театров показывают же голые жопы и обнаженные гениталии. Как наказывать таких "гениальных" режиссеров?? Я думаю что их надо бить смертным боем, чтобы другим неповадно было.

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