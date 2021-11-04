Эскорт-модель Рита Фокс прокомментировала свой арест на 14 суток за обнажённое фото на фоне Кремля

Политика как она есть

«Моя патриотическая мечта сбылась и тут же обломалась о колено машины правосудия», – рассказала она Фото: Соцсети В Москве арестовали на 14 суток эскорт-модель Ксению Дамову (Риту Фокс) из-за фотографии с оголенными ягодицами на фоне Кремля.