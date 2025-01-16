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Царьград

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Экс-глава Дахадаевского района Дагестана задержан за мошенничество на 164 млн

Экс-глава Дахадаевского района Дагестана задержан за мошенничество на 164 млн

В Дагестане бывший руководитель Дахадаевского района задержан по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он незаконно переоформил аренду на земельные участки общей площадью 1 916 гектаров и стоимостью более 164 млн рублей.

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