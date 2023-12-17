БПЛА получат единую экосистему. Ее разрабатывают российские ученые

Российские ученые разрабатывают экосистему безопасности на основе искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратовИсследователи Самарского национального исследовательского университета имени академика С.
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