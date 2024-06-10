В ГД предложили включить в программу льготной ипотеки воспитателей детсадов

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил расширить льготную ипотеку в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» и включить в нее младших воспитателей детских садов.
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